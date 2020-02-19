Первый в Кабардино-Балкарии "IT-куб" создадут в крупнейшей школе региона

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб" планируется создать в крупнейшей школе Кабардино-Балкарии, построенной в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в среду в пресс-службе Минпросвещения России по итогам рабочей поездки министра Сергея Кравцова в регион.

"В Нальчике Сергей Кравцов посетил школу на 1224 ученических места, построенную в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Учреждение является не просто самым большим и современным образовательным пространством в субъекте, но и открывает новые возможности дополнительного образования для детей. В ней планируется создать первый в республике центр цифрового образования "IT-куб" для приобщения учащихся к инновациям в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Уточняется, что в этом году в Кабардино-Балкарии также появится мобильный "Кванториум", что позволит обеспечить доступ к дополнительному образованию детям из удаленных сельских территорий и, что немаловажно, найти новых талантливых детей.

"Российская школа должна помочь ребенку научиться мыслить и принимать решения. Большую роль в этом играет дополнительное образование. Мы намерены активнее поддерживать талантливых детей, чтобы они могли получать советы наставников, общаться с увлеченными ровесниками из других субъектов Российской Федерации. Необходимо сделать так, чтобы все талантливые дети в любом регионе страны могли полностью реализовать свои способности", - приводятся в сообщении слова Кравцова.