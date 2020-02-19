В Дагестане готовы направить около 50 млн рублей на строительство канализации в двух селах

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана готовы направить около 50 млн рублей на строительство внутрипоселковых сетей канализации в селах Чапаево и Новокули переселенческого Новолакского района, следует из материалов сайта госзакупок.

Заказчиком аукциона, объявленного 19 февраля, выступает государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция строящихся объектов "Новострой".

"Начальная максимальная цена контракта составляет более 49,7 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Дагестана и федеральный бюджет", - говорится в документации тендера.

В материалах отмечается, что в настоящее время в селах, рассчитанных на переселение порядка 5 тыс. человек, кроме водопроводов другие подземные коммуникации отсутствуют, а надземные представлены лишь линиями электропередачи.

Заявки на участие в тендере принимаются до 3 марта, аукцион состоится в этот же день. Победитель должен будет выполнить все работы (строительство сетей напорной канализации, а также же двух резервуаров на 600 и 800 куб. м) до 20 декабря.

В 1944 году была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР, а населявшие ее чеченцы и ингуши выселены в другие районы СССР. Из равнинного Ауховского района в соседнем Дагестане было вывезено более 3 тыс. семей чеченцев-аккинцев, после чего там поселили более 1,5 тыс. семей лакцев из горных Кулинского и Лакского районов, а сам Ауховский район переименовали в Новолакский.

В сентябре 1991 года на III съезде народных депутатов Республики Дагестан было принято постановление о восстановлении Ауховского района и о переселение лакцев из Новолокского района к побережью Каспийского моря.

С 1992 по 2017 годы на эти цели было направлено 8,2 млрд рублей. Однако из-за недостаточного финансирования мероприятия по переселению завершены не были. В 2018 году на продолжении программы переселения было выделено более 452 млн рублей, в том числе около 430 млн рублей из федерального бюджета.

Общая сумма затрат по программе переселения, рассчитанной до 2025 года, составляет порядка 12,4 млрд рублей - средства пойдут на новые дороги, коммуникации, мостовые переходы, школы, детские сады и больницы. Цели программы - завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры, создание полноценной среды проживания для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана.