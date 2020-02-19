В Северной Осетии направят более 18 млн рублей на разработку проектов реставрации храмов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2020 году более 18 млн рублей на проектирование реставрационных работ объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом в среду на заседании правительства республики сообщил заместитель министра экономического развития региона Зураб Дзоблаев.

"Для обеспечения подготовки соответствующих бюджетных заявок в республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год дополнительно предусматривается 18,1 млн рублей на проектированные работ, связанных с реставрацией объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании", - сказал Дзоблаев.

Реставрационные работы необходимо провести в древних аланских христианских храмах. Все они находятся в аварийном состоянии. Реставрации требуют не только сами исторические сооружения, но и подходящие к ним инженерно-технические сети, санитарно-технические сооружения и коммуникации.

Храмы находятся преимущественно в горах, большинство из них плохо сохранились и обрушиваются.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.