Новый корпус открылся в одной из крупнейших гимназий Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 19 февраля. /ТАСС/. Новый корпус в среду открыт в гимназии № 17 города Черкесска, которая является одной из крупнейших в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил на церемонии открытия министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Это, действительно, новая школа для детей, которые увидят прекрасные классы, прекрасное оборудование, замечательных учителей. Хотел бы поблагодарить всех, кто имел отношение к строительству, к тому, что новая школа открывается в городе Черкесске", - сказал он во время рабочей поездки в республику.

В гимназии в настоящий момент обучаются порядка 2 тыс. школьников. В новом корпусе будет располагаться начальная школа при гимназии, здание соединено специальным переходом с уже существующим учреждением, рядом создана современная спортивная площадка. Начальная школа рассчитана на обучение 400 детей.

"2020 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом образования <…> Мы открываем год таким прекрасным мероприятием - вводом в эксплуатацию нового корпуса гимназии, которая всегда славилась своими учениками, высокими результатами в олимпиадах. Гимназия находится в самом густонаселенном микрорайоне города Черкесска, давно назрела необходимость расширения образовательного учреждения", - сообщил на церемонии открытия глава республики Рашид Темрезов.

Согласно данным, озвученным во время церемонии открытия, за последние пять лет в городе Черкесске были построены четыре детских сада вместимостью более 600 мест и две школы на 1660 мест.