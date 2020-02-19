В Мурманске в 2020 году введут в эксплуатацию ледовую арену площадью 4 тыс. кв. м

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ледовая арена площадью 4 тыс. кв. м для занятий хоккеистов и фигуристов появится в Мурманске к концу 2020 года, объект строится по национальному проекту "Демография", уже завершают возведение стен. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис журналистам на площадке строительства объекта.

"Это один из объектов в рамках национального проекта, для нас очень важный и, безусловно, спортивных объектов у нас пока не достаточно. Ледовый комплекс позволит увеличить доступность зимнего спорта. Объект строится в рамках концессии. Помимо частных денег здесь - федеральные деньги, региональные, местные. Мы непросто запускали это строительство, были там юридические тонкости, но теперь видим, что объект возводится. По информации подрядчика и по моей информации, все идет в срок, внимательно будем за этим следить, чтобы никаких сбоев не было", - сказал Чибис, добавив, что до конца 2020 года спортивная ледовая арена в Мурманске должна быть введена в строй.

Новая ледовая арена будет иметь статус муниципальной собственности, поскольку объект расположен на территории муниципалитета и обслуживаться будет муниципалитетом, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Мурманской области. В настоящее время на объекте завершается возведение стен, идет отделка контура здания сэндвич панелями, следующим этапом будет монтаж высокотехнологичного оборудования и отделка внутренних помещений.

"Три стены уже готовы, четвертую завершают, идет отделка контура здания. Как только закончат, предстоит самый технологически сложный этап - монтаж высокотехнологичного оборудования - системы поддержания холода для функционирования искусственного льда. Все основные коммуникации, трубопроводы, электричество к зданию подведены", - сказали ТАСС в Совете депутатов Мурманска.

О ледовой арене

Ледовая арена будет представлять собой комплекс помещений: крытый каток с искусственным льдом площадью поля 60 м на 30 м, мобильные трибуны вместимостью 200 человек, тренажерный зал для индивидуальной силовой подготовки, медицинский кабинет, раздевалки, тренерские, буфет. Проектом определена переменная этажность здания - один-два этажа. Доступ маломобильных групп населения будет предусмотрен во все помещения, в зону буфета доступ будет осуществляться с помощью специального подъемника.

В одну учебно-тренировочную смену на ледовой площадке арены смогут заниматься одновременно не менее 100 спортсменов, также не менее 100 человек одновременно сможет принять арена во время проведения сеансов массового катания, во время соревнований пропускная способность увеличится до 300 человек. Расположен объект в зоне транспортной доступности, недалеко от центра города Мурманска.

По данным министерства спорта и молодежной политики Мурманской области, сейчас в регионе по региональному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография" кроме ледовой арены в Мурманске строится еще 4 объекта: административно-спортивный комплекс для горнолыжной школы в Кировске, подъемник для этой же школы, физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах и спорткомплекс "Долина Уюта" в Мурманске.