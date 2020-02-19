Интерактивную инсталляцию гор Кавминвод установят на Курортном озере в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Интерактивную инсталляцию шести гор Кавказских Минеральных Вод установят в центре Курортного озера в Железноводске Ставропольского края.

"В Железноводске представили дизайн-проект интерактивной инсталляции гор Кавказских Минеральных Вод. Развалка, Бештау, Машук, Змейка, Медовая и Железная горы в миниатюре будут установлены на островке в центре Курортного озера", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на острове будут воспроизведены не только горы, но и терренкуры курорта, а также миниатюрные достопримечательности - Пушкинская галерея, Дворец эмира Бухарского, Островские ванны. Вся эта территория будет доступна для прогулок и отдыха.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в середине озера есть остров, к которому ведет мост. "На этом острове и планируется установить инсталляцию. Это будет интересной зоной и еще одним туристическим объектом, чтобы привлечь больше отдыхающих", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что завершить благоустройство Курортного озера планируется раньше срока и открыть на водоеме купальный сезон.

Благоустройство декоративного озера в Железноводске было поддержано жителями в ходе рейтингового голосования по программе "Комфортная городская среда". На очистку и реконструкцию по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова было выделено 120 млн рублей.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX столетии, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором функционируют 22 санатория. По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.