Соревнования морских роботов пройдут во Владивостоке

ТАСС, 19 февраля. Соревнования разработчиков морских роботов "Аквароботех" в третий раз пройдут в августе-сентябре во Владивостоке. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2020" пройдут в августе-сентябре во Владивостоке", - отметили в пресс-службе. Военно-промышленная комиссия уже утвердила замысел соревнований.

"Аквароботех" состоится в рамках научно-практической конференции "Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования". Прием заявок на участие начнется в самое ближайшее время, уточнили в фонде.

Первый этап соревнований пройдет с 18 по 23 августа на открытой воде Амурского залива. В нем примут участие команды силовых ведомств и организаций-разработчиков по направлениям безэкипажных катеров, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Второй этап по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, который состоится 22-26 сентября, определит лидера среди российских вузов. Место проведения второго этапа - бассейн на территории Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

Соревнования "Аквароботех" регулярно проводится с 2018 года. Организатором выступает Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки и других организаций.