{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соревнования морских роботов пройдут во Владивостоке

Конструкторы из силовых ведомств, частных организаций и студенты вузов представят беспилотные катера и подводные аппараты

ТАСС, 19 февраля. Соревнования разработчиков морских роботов "Аквароботех" в третий раз пройдут в августе-сентябре во Владивостоке. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2020" пройдут в августе-сентябре во Владивостоке", - отметили в пресс-службе. Военно-промышленная комиссия уже утвердила замысел соревнований.

"Аквароботех" состоится в рамках научно-практической конференции "Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования". Прием заявок на участие начнется в самое ближайшее время, уточнили в фонде.

Первый этап соревнований пройдет с 18 по 23 августа на открытой воде Амурского залива. В нем примут участие команды силовых ведомств и организаций-разработчиков по направлениям безэкипажных катеров, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Второй этап по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, который состоится 22-26 сентября, определит лидера среди российских вузов. Место проведения второго этапа - бассейн на территории Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

Соревнования "Аквароботех" регулярно проводится с 2018 года. Организатором выступает Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки и других организаций.

Теги
РоссияПриморский крайРобототехникаДальний Восток
Реклама на ТАСС
Эксперт призвал строить за счет добывающих компаний дизельные ледоколы для перевозки СПГ
"Атомфлот" уже использует два дизельных ледокола на Северном морском пути
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС