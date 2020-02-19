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Концертный зал создадут в музейном комплексе "Россия - моя история" в Пятигорске

Предполагается, что строительство завершат ко Дню Победы

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Отдельный концертный зал будет создан в музейно-историческом комплексе "Россия - моя история" в Пятигорске. Музей после завершения строительства сможет принимать более 500 посетителей в день, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Музей будет рассчитан минимум на 500 посещений в день. Помимо экспозиционного пространства, в составе комплекса также будет создан отдельный концертный зал, предусмотрены возможности для организации дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

Общая площадь здания музея составит около 11 тыс. кв. м, в целом площадь комплекса с прилегающей территорией превысит 8 га. Завершить строительство планируется ко Дню Победы, после открытия Ставрополье станет первым регионом РФ, где будут работать два комплекса "Россия - моя история". Первый в регионе комплекс был открыт в Ставрополе в 2017 году, в нем есть лекционный зал, но создание концертного зала предусмотрено не было.

Создание исторических комплексов - это федеральный экспозиционный проект. Помимо Ставрополя, музеи представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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