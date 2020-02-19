Границы Арктики предложено расширить на отдельные районы Коми, Карелии, Красноярского края

ТАСС, 19 февраля. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило включить в границы Арктической зоны РФ (АЗРФ) несколько приполярных районов в Коми и Карелии, а также сельских поселений в Красноярском крае. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа, опубликованной в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В сентябре Минвостокразвития уже представляло проект указа, в котором предлагалось включить в границы АЗРФ приполярные территории Коми: Усинск, Инту и Усть-Цилемский район. Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны РФ, обосновывая это тем, что перечисленные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям.

"Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект указа президента РФ, предусматривающий внесение изменений в указ президента в части расширения границы Арктической зоны РФ за счет включения в ее состав территории муниципальных образований городских округов "Усинск" и Инта", муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми, Калевальского национального муниципального района, Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа Республики Карелия", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, в границы Арктики также предлагается включить отдельные сельские поселения Эвенкийского муниципального района в северо-восточной части Красноярского края.

Как отмечается в дополнительных документах, указанные территории целесообразно включить в границы Арктики, потому что климат и специфика хозяйства там соответствуют критериям АЗРФ и требуют особых условий. Кроме того, такие районы удалены от основных промышленных центров, при этом там реализуются перспективные экономические проекты.

В арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. К российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.