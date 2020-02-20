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75-летие Победы

Военные инженеры в Башкирии устроили персональный показ техники 94-летнему фронтовику

Ветеран Великой Отечественной войны Фалях Гилязов посетил вместе с супругой полигон воинской части под Уфой, где поучаствовал в демонстрации новых способов выполнения подрывных работ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа совместно с военным комиссариатом Башкирии в преддверии Дня защитника Отечества организовали под Уфой персональный показ новейшего вооружения и техники для 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фаляха Гилязова. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"В воинскую часть ветеран пришел вместе с супругой Лейлой Насибулловной. Для них был организован персональный показ новейшего инженерного вооружения и техники. Особенно участник войны оценил робот "Кобру", который показал гостям уникальные возможности безопасного обезвреживания самодельных бомб", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, фронтовик-инженер посетил полигон воинской части. "Здесь ему показали новые способы выполнения подрывных работ. Ветеран не отказался от возможности самому произвести подрыв заряда. Во время экскурсии ветерана сопровождали юнармейцы, которые тоже с удовольствием знакомились с современным вооружением, с большим интересом слушали воспоминания фронтовика", - отметили в округе.

Гилязов ушел на фронт в 1944 году после курсов подготовки в 84-м стрелковом полку Московского военного округа. Является кавалером медалей "За победу над Германией" и "За боевые заслуги".

Теги
РоссияБашкортостан75-летие Победы
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