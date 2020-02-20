Более 750 млн рублей инвестируют в завод по производству подгузников в Ингушетии

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Первый на Юге России завод по производству подгузников планируют открыть в Ингушетии до конца 2020 года, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Ингушетия" Жамлаил Бузуртанов.

"Завод по производству подгузников "Бест Бренд", который мы планируем открыть в 2020 году, станет первым на Юге России, при выходе на проектную мощность, предприятие сможет производить не менее 96 млн единиц готовой продукции в год. Стоимость инвестиционного проекта составляет более 750 млн рублей. Реализация проекта позволит создать в регионе до 67 новых рабочих мест, что при существующем уровне безработицы является большим плюсом", - сказал Бузуртанов.

По его словам, на первом этапе завод будет ориентирован на производство именно подгузников, но при расширении производства и запуске второй очереди сможет производить другие детские санитарно-гигиенические средства.

"Использование передового высокопроизводительного оборудования позволит производителю получить высокое качество товара, низкую себестоимость и организовать сбыт товара по низкой цене. Проект является импортозамещающим, инвестор уже заключил предварительные соглашения о поставке своей продукции с потенциальными покупателями из разных регионов страны", - отметил собеседник агентства.