Фестиваль национальных театров в Грозном получит поддержку Минкульта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фестиваль национальных театров России в Грозном, который второй раз пройдет осенью этого года, а в дальнейшем будет проводиться на постоянной основе раз в два года, получит поддержку Минкультуры РФ. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Министерство культуры предусмотрело средства на проведение этого фестиваля. Также в финансировании принимает участие Чеченская Республика, которая выступила с инициативой стать постоянной площадкой для проведения фестиваля", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин, в 2019 году, объявленном в стране Годом театра, Фестиваль национальных театров России впервые был проведен в Грозном. "Фестиваль прошел очень успешно. И глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил со сцены, что фестиваль должен быть традиционным, и город Грозный готов принимать у себя национальные театры России", - сказал он.

Калягин добавил, что СТД обратился за поддержкой по поводу проведения фестиваля в Министерство культуры РФ. "И нас поддержали. <...> К моему приятному удивлению новый министр культуры Ольга Борисовна Любимова, которая только что вступила в должность, мне позвонила, чтобы выяснить все детали этого масштабного проекта. Я сразу пригласил ее на спектакль "Ревизор. Версия", она пришла в тот же день, а после окончания спектакля мы пообщались", - рассказал он.