На детский отдых на Кубани выделят 2,6 млрд рублей в 2020 году

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кубани выделят 2,6 млрд рублей на поддержку детского оздоровительного отдыха в 2020 году, что на 380 млн больше, чем год назад. Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарской край - главный детский курорт страны. Ежегодно у нас отдыхает более 770 тыс. ребят и порядка 600 [тыс.] из них - дети, живущие в городах и районах Кубани. Чтобы охватить большее количество детей, в этом году мы решили увеличить поддержку оздоровительной кампании до 2,6 млрд рублей. Это на 380 млн рублей больше, чем в 2019 году", - сказал Кондратьев.

По его словам, это позволит приобрести большее количество путевок детям, а также компенсировать затраты родителям, которые сами покупают путевки.

Кондратьев добавил, что еще одним важным направлением в регионе является бальнеолечение, которое подразумевает использование природных и искусственно приготовленных минеральных вод для профилактики и лечения различных заболеваний. "Мы им не так давно занимаемся, но популярность его растет. Если в 2015 году в таких лечебницах оздоровились 5 тыс. ребят, то в этом - уже 7,5 тыс. детей и подростков" - сказал он. Губернатор добавил, что по многим рейтингам в прошлом году Краснодарский край стал лидером детского отдыха в России. Важно сохранить и улучшить эту позицию и в 2020 году, уверен глава региона.

Всего на Кубани проживают более 642 тыс. детей школьного возраста.

По итогам 2019 года турпоток в Краснодарском крае достиг 17,3 млн туристов, что является рекордным показателем.

Власти стремятся к тому, чтобы край стал круглогодичным курортом. Для этого ведутся работы по благоустройству инфраструктуры и разрабатываются новые туристические маршруты. В регионе существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, развлекательный и круизный, активный, деловой, событийный, образовательный и аграрный.