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Пилотный проект по благоустройству дворов реализуют в Норильске в 2020-2021 годах

В благоустройстве примут участие жители выбранного двора

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по благоустройству дворовой территории реализуют в Норильске (Красноярский край) в рамках принятого мастер-плана в течение ближайших двух лет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Агентстве развития Норильска (АРН).

Мастер-плана Норильска - долгосрочной стратегии развития его городской среды и архитектуры на ближайшие 10 лет. Документ был разработан Институтом территориального планирования "Урбаника" при содействии АРН. Он был разработан при участии специалистов мэрии, компании "Норникель", агентства, экспертного сообщества и горожан. Мастер-план был принят в мае 2019 года.

"Идеи по благоустройству дворов норильчане высказывали по электронной почте. <…> Всего поступило 118 заявок с предложениями по благоустройству 67 дворов. В ближайшие дни специальной комиссии предстоит выбрать адрес для пилотного проекта. Работы в нем пройдут в течение ближайших двух лет", - рассказали в АРН.

В благоустройстве примут участие специалисты агентства, мэрии и жители выбранного для благоустройства двора. "В пилотном проекте планируется учесть новейшие подходы к оформлению дворовой территории и окружающих домов, основанные на опыте других схожих по климатическим условиям городов", - пояснили в агентстве.

Часть расходов на благоустройство будет заложена в бюджете Норильска на 2021 год, проектно-сметная документация будет представлена в третьем квартале этого года. При этом современное оборудование для отдыха и занятий спортом, благоустройство газонов, асфальтирование и установка дополнительного освещения будет проведена летом этого года.

Норильск - расположен на севере Красноярского края, второй по численности населения город в регионе, там проживают более 170 тыс. человек. Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшении городской среды, создания условий для устойчивого социально-экономического развития.

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