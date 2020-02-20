Авиакомпания "Ютэйр" запустит прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Волгоград и Владикавказ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" в марте открывает прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Астрахань, Волгоград и Владикавказ, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Рейсы в Астрахань и Волгоград начнут выполняться с 3 марта. Так, в Астрахань полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, а в Волгоград - по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

С 30 марта полеты начнутся из Ростова-на-Дону во Владикавказ. Рейс будет выполняться по понедельникам и пятницам.

Полеты по этим направлениям будут выполняться на самолетах ATR 72 с максимальной вместимостью в 70 пассажиров.