В Северной Осетии ветеранам дополнительно выплатят по 25 тыс. рублей к 75-летию Победы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат выплату в размере 25 тыс. руб. от региональных властей. Об этом сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании.

"Президентом принято решение выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей. Мы же с региональной стороны добавим еще по 25 тыс. участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей. Таким образом, доведем общий размер выплат до ста тысяч рублей" - сказал Битаров.

Он поручил произвести выплаты ко Дню Победы - 9 мая.

Также по поручению руководителя республики будут приведены в порядок все памятники, обелиски, захоронения, мемориальные комплексы, места боевой славы в республике.