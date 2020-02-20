20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии ветеранам дополнительно выплатят по 25 тыс. рублей к 75-летию Победы

Общий размер выплат составит 100 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Северной Осетии получат выплату в размере 25 тыс. руб. от региональных властей. Об этом сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании.

"Президентом принято решение выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей. Мы же с региональной стороны добавим еще по 25 тыс. участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей. Таким образом, доведем общий размер выплат до ста тысяч рублей" - сказал Битаров.

Он поручил произвести выплаты ко Дню Победы - 9 мая.

Также по поручению руководителя республики будут приведены в порядок все памятники, обелиски, захоронения, мемориальные комплексы, места боевой славы в республике.

Теги
СКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Освоение Арктики
Эксперт предложил развивать инфраструктуру в Арктике за счет кредитов на экопроекты
Государство должно компенсировать бизнесу расходы на строительство инфраструктуры в Арктике, полагает представитель Внешэкономбанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС