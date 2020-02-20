20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Кванториум" в моногороде на Ставрополье смогут посещать более 1 тыс. детей

Открыть детский технопарк планируют в сентябре 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в моногороде Невинномысске на Ставрополье смогут посещать порядка 1,1 тыс. детей, сообщил в четверг глава города Михаил Миненков.

"Кванториум" планируется построить в моногороде в национального проекта "Образования". Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2020 года, "Кванториум" станет вторым в Ставропольском крае.

"В Невинномысске уже к сентябрю этого года будет создан детский технопарк "Кванториум" для 800 детей на базовом уровне, и 300 [детей смогут посещать технопарк] на постоянной основе на углубленном и проектном уровнях", - написал Миненков в своем аккаунте в Instagram.

Для размещения технопарка будет построено новое здание, власти уже определили участок для строительства. На реализацию проекта будет направлено порядка 118 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. По информации регионального Минобразования, в образовательных программах и различных научных конкурсах на базе этого технопарка в 2019 году участвовали более 4 тыс. школьников.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Освоение Арктики
Эксперт предложил развивать инфраструктуру в Арктике за счет кредитов на экопроекты
Государство должно компенсировать бизнесу расходы на строительство инфраструктуры в Арктике, полагает представитель Внешэкономбанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС