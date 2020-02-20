"Кванториум" в моногороде на Ставрополье смогут посещать более 1 тыс. детей

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в моногороде Невинномысске на Ставрополье смогут посещать порядка 1,1 тыс. детей, сообщил в четверг глава города Михаил Миненков.

"Кванториум" планируется построить в моногороде в национального проекта "Образования". Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2020 года, "Кванториум" станет вторым в Ставропольском крае.

"В Невинномысске уже к сентябрю этого года будет создан детский технопарк "Кванториум" для 800 детей на базовом уровне, и 300 [детей смогут посещать технопарк] на постоянной основе на углубленном и проектном уровнях", - написал Миненков в своем аккаунте в Instagram.

Для размещения технопарка будет построено новое здание, власти уже определили участок для строительства. На реализацию проекта будет направлено порядка 118 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. По информации регионального Минобразования, в образовательных программах и различных научных конкурсах на базе этого технопарка в 2019 году участвовали более 4 тыс. школьников.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.