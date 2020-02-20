Ремонт воинских мемориалов продолжат на Ставрополье после 75-летия Победы

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены продолжить программу ремонта и реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны после празднования 75-летия Победы, сообщила четверг пресс-служба губернатора.

"Для нас Победа не заканчивается 9-го мая. Эту работу мы должны делать постоянно. Ни при каких обстоятельствах наша программа по обновлению мемориалов не закончится в 75-летний юбилей Победы. Мы продолжим ее на 2021-й год, 2022-й год. Сколько мы будем работать, столько времени будем уделять сохранению памяти от Победе", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.

В конце 2019 года в Ставропольском крае муниципалитеты провели мониторинг состояния воинских мемориалов, памятников и захоронений. Власти представили список территорий, где необходимо провести ремонт либо благоустройство. В год 75-летия Победы отремонтировать планируется 29 памятников и мемориалов.

В краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства ранее сообщили, что в регионе также будет создана единая база воинских захоронений, все они будут содержаться за бюджетный счет. По предварительным оценкам, на Ставрополье насчитывается более 1,2 тыс. воинских памятников, мемориалов и захоронений.