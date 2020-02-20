Пять крупных инвестпроектов реализовали в КБР за 2019 год

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Пять крупных инвестиционных проектов реализовано на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за 2019 год. Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков на совещании по вопросам социально-экономического развития республики под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки.

"Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за год составили около 44 млрд рублей, что составляет 112% к прошлогоднему уровню. В 2019 году на территории республики реализовано пять крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей, что позволило создать 218 новых рабочих мест", - сказал Коков.

Темпы роста объемов инвестиций удовлетворительные, и власти намерены усилить работу по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, созданию комфортных условий для ведения бизнеса, отметил глава региона. По его словам, в 2019 году удалось реализовать ряд важных мероприятий, направленных на оздоровление финансовой системы республики. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил более 41 млрд рублей, что на 14% выше уровня 2018 года.

"Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,3%, государственный долг КБР на 1 января 2020 года составил чуть более 8 млрд рублей, что на 22% позволило снизить задолженность. За счет сокращения коммерческих кредитов удалось сократить расходы на обслуживание этих кредитов на 53%", - добавил Коков, уточнив, что высвободившиеся средства были направлены на реализацию социально значимых вопросов республики.

В истекшем году сохранилась тенденция роста реальных доходов работающих граждан, подчеркнул он, уточнив, что среднемесячная заработная плата выросла на 10,4%, а реальная зарплата увеличилась на 5,2%. Вместе с тем уровень доходов населения, по его определению, остается весьма низким.

"Более того, нынешние темпы их роста абсолютно недостаточны для сокращения того разрыва, который существуют по сравнению со среднероссийским показателем. Решение проблемы мы видим, прежде всего, в обеспечении занятости трудоспособного населения, создании высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест. Несмотря на позитивную динамику снижения среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан для решения проблемы безработицы предстоит еще многое сделать. Выше сказанное напрямую связано и с выполнением поставленной перед нами задачи в рамках реализации пилотного проекта по борьбе с бедностью, мы должны ее снизить в два раза", - отметил Коков.