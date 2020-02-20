Республиканскую сеть сельхозкооперативов планируют создать в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Республиканскую сеть сельскохозяйственных кооперативов планируют создать в Северной Осетии в ближайшие несколько лет, сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"Надо использовать ресурсы федерального проекта по развитию кооперации, это позволит сформировать устойчивую технологическую цепочку от производства сырья до выпуска готовой продукции. В рамках данного проекта в республике в 2019 году создано восемь новых кооперативов, которые охватят несколько направлений - овцеводство, молочное скотоводство, рыбоводство, овощеводство закрытого грунта <…> Аналогичные кооперативы должны появиться по всей республике <…> перспектива ближайших лет - объединить все районные кооперативы в республиканскую сеть", - сказал Битаров, добавив, что на создание сельхозкооперативов в 2019 году были предоставлены гранты на общую сумму 117 млн рублей.

Он отметил, что на базе сельхозкооперативов необходимо создавать производства по переработке овощей и мяса, зерна и фруктов. По словам главы региона, в последние годы в Северной Осетии отмечается рост сельскохозяйственного производства.

"За четыре года вдвое возросло поголовье овец и коз. Более чем на 40% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, благодаря этому на треть выросло производство молока <…> В 2016 году производство товарной рыбы <…> составляло около 200 тонн, а в прошлом превысило 2,5 тыс. тонн. Это рекордный показатель для республики, но и он в этом году поднимется", - пояснил Битаров.

Местную продукцию - в крупные торговые сети

При этом глава Северной Осетии отметил, что темпы сбыта местной продукции оставляют желать лучшего, и поручил правительству принять меры по взаимодействию с крупными торговыми сетями, которые пришли в республику, по реализации товаров местного производства, в том числе сельскохозяйственных.

Он добавил, что сельхозтоваропроизводителям региона важно выращивать не только традиционные для Северной Осетии сельскохозяйственные культуры, но и вводить в производство новые, более высокодоходные. "У нас появилась самая крупная в стране плантация спаржи. Необходимо и дальше внедрять высокорентабельные виды сельскохозяйственных культур", - отметил глава региона.

В Северной Осетии в настоящее время работают несколько крупных федеральных торговых сетей, в том числе "Магнит", "Пятерочка", осенью 2017 года во Вадикавказе открылся первый на Северном Кавказе гипермаркет Metro Cash&Carry.

В начале февраля в управлении Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщали, что объем производства сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии в 2019 году увеличился на 11,6% по сравнению с 2018 годом и составил 29,99 млрд рублей. При этом сбор зерна увеличился на 3,6%, сбор овощей открытого и защищенного грунта - на 9,1%. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 1,6% и на конец декабря 2019 года составило 92,7 тыс. голов, количество птицы выросло на 68,8% до 1543,9 тыс. голов.