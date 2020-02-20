В Ессентуках на берегоукрепительные работы на реке Бугунта направят 55 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Берегоукрепительные работы на реке Бугунта в Ессентуках Ставропольского края позволят вывести из потенциально опасной зоны затопления ряд улиц в центральной части города. На них в 2020 году направят 55 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской администрации.

В 2002 году в Ессентуках было наводнение, в результате проливных дождей вода затопила прилегающие дома. С тех пор расположенное вблизи водоемов жилье было признано опасными для проживания. Комплексная противопаводковая программа начала работать несколько лет назад. В начале 2019 года в Ессентуках поставлены на учет все зоны затопления и подтопления, где запрещено строительство без проведения укрепительных работ.

"В этом году будут проведены работы по строительству лотка на Бугунте протяженностью около 800 м. Краевое правительство выделило 55 млн рублей для продолжения строительства водоотводящего сооружения во втором пусковом комплексе от моста по улице Гаевского до переулка Ударного. Все эти меры позволят вывести из потенциально опасной зоны подтопления часть улиц в центральной части города (переулок Володарского, улица Чапаева, переулок Ударный)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже согласован со всеми ведомствами паспорт готовности городского округа к пропуску весенних паводковых вод в 2020 году, имеются паспорта безопасности гидротехнических сооружений, составлен комплексный план мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций. Комиссионное обследование водных объектов продолжится до конца февраля. Отмечается, что с середины апреля до конца мая ожидаются дожди, власти Ессентуков готовятся к возможным последствиям заранее.