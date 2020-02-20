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Свыше 220 млн выделили на горячие обеды школьникам Мурманской области

Бесплатными горячими обедами обеспечат всех школьников 1-4 классов

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Все учащиеся начальной школы в Мурманской области в 2020 году смогут бесплатно получать горячие обеды, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла соответствующий закон, деньги из федерального бюджета уже выделены. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Мурманской области Анна Головина.

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на организацию бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов Мурманской области в 2020 году выделено свыше 220 млн рублей, из этой суммы порядка 100 млн рублей - деньги регионального бюджета, в дополнение к федеральной субсидии", - сказала Анна Головина.

По словам Анны Головиной, до этого в Мурманской области бесплатно получали горячее питание в школьных столовых только дети льготных категорий, эти расходы компенсировались из регионального бюджета. Благодаря федеральной субсидии и увеличению объема региональных средств, удастся обеспечить бесплатными горячими обедами всех детей с 1 по 4 классы.

По данным регионального Министерства образования и науки, в Мурманской области младшие школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года, в регионе для этого созданы все необходимые условия.

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РоссияАрктика сегодняМурманская область
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