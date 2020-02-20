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В Чечне труженикам тыла выделили по 100 тыс. рублей в канун Дня защитника Отечества

Всего в республике проживают 436 тружеников тыла

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни выделили по 100 тыс. рублей и сертификаты на ремонт жилых помещений более 430 труженикам тыла проживающим в Чечне. Кроме того, сертификаты на улучшение жилищных условий в размере более 700 тыс. рублей получили 10 человек из числа ветеранов боевых действий в Афганистане.

Торжественная церемония чествование ветеранов войны и труда состоялась в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики в канун празднования Дня защитника Отечества. В ней принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Наши мужественные, храбрые, достойные сыны Отечества встали на защиту Родины. Тысячи молодых воинов отдали свои жизни в борьбе с немецким фашизмом. В 2000 году на учет были поставлены 1113 ветеранов ВОВ. К большому сожалению, на сегодняшний день их осталось только девять человек. Можно убежденно сказать, что каждый из них был и есть народный герой", - отметил Кадыров.

Министр труда, занятости и социального развития региона рассказал, что Чеченская Республика первой в стране закрыла вопрос улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ и вдов ветеранов войны. "Только в нашей республике по поручению главы Чечни участникам ВОВ дополнительно выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс. рублей каждому. Членам семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, предоставляется 100% возмещение на оплату ЖКУ", - отметил глава ведомства.

В Чеченской Республике в настоящее время проживают девять участников Великой Отечественной войны, 436 тружеников тыла, 228 вдов участников Великой Отечественной войны и 47021 ветеран боевых действий.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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