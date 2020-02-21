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Шойгу утвердил приказ о проведении салютов в честь 23 февраля в городах-героях России

Глава Минобороны РФ также поздравил всех причастных к этому празднику

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, согласно которому в честь Дня защитника Отечества в городах-героях России, а также в военных округах пройдут праздничные салюты.

"Приказываю 23 февраля 2020 года в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов", - говорится в тексте приказа, обнародованного в пятницу.

Кроме того, министр обороны поздравил всех причастных к этому празднику. "23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Этот праздник носит поистине всенародный характер, является символом мужества и доблести российского воинства", - сказал он. Министр отметил, что 2020 год ознаменован важным событием - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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