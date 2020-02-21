Трутнев вручил ветеранам на Камчатке медали в честь 75-летия Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Камчатский край встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в регионе, и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

"Совсем скоро 9 мая вся наша страна будет отмечать 75-летие Победы советской армии в Великой Отечественной войне. Советская армия остановила и разгромила фашизм, освободила Европу, дала возможность сегодняшнему поколению жить под мирным небом в независимой стране. Большое вам за это спасибо и низкий поклон. Президент России Владимир Путин принял решение учредить памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, для меня большая честь вам ее сегодня вручить", - сказал Трутнев на церемонии вручения наград.

Юбилейные медали получили три участника Великой Отечественной войны, живущие в Камчатском крае: Константин Усевич, воевавший рядовым связным в партизанском отряде на территории Белоруссии, Владимир Кирпиков, с 1943 года служивший в пехоте в составе третьего Украинского фронта и принимавший участие в боях на территории Украины, Польши и Германии, а также Сальма Шарупич, в годы войны проходившая службу в звании сержанта в действующей армии в составе 202 отдельного батальона.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена презентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

К юбилею Победы по указу президента будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. рублей участникам и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.