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Локальная сеть появится в арктическом районе Якутии в 2020 году

Пилотный проект по цифровизации "Единый Булун" позволит сократить расходы на спутниковую связь в труднодоступных населенных пунктах

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Локальная сеть заработает в 2020 году в Булунском районе Якутии, который входит в Арктическую зону РФ. Пилотный проект по цифровизации "Единый Булун" сократит расходы на спутниковую связь в труднодоступных населенных пунктах, сообщил в пятницу ТАСС глава Булунского района Игорь Кудряшов.

"Проект вошел в перечень поручений главы республики Айсена Николаева как пилотный и [открыт] для оказания всесторонней поддержки со стороны министерств и ведомств. При Мининноваций на данный момент создан проектный офис "Единый Булун" по реализации проекта и его распространению на районный уровень. Проводим консультации о реализации проекта с министерством по развитию Арктики и делам народов Севера. От результатов реализации проекта и его эффектов будет возможно судить о тиражируемости в другие улусы (районы)", - сказал Кудряшов.

Проект "Единый Булун" предполагает создание локальной сети с помощью установки нескольких Wi-Fi-точек. В каждом населенном пункте Булунского района планируется установить станции с интернет-каналом, где пользователи смогут обмениваться данными, минуя спутниковую связь. "Данная схема позволит осуществлять устойчивую и бесплатную передачу данных внутри района. <...> Внутреннюю локальную сеть с минимальным использованием трафика можно наполнить различным контентом: сайты администрации и наслегов, местные информационные сайты, новостные ленты, правовая база, электронная подписка местной газеты, фото- и видеоконтент, расписание авиарейсов, учебная база знаний, расписание местных сеансов кино, секций, прогноз погоды, местные форумы и так далее", - добавил Кудряшов.

Также будет обеспечен внутренний документооборот между организациями, заработает внутренний мессенджер. Предполагается, что с помощью "Единого Булуна" будет снижена нагрузка на бюджет района и учреждений. Ожидается, что потребление интернет-трафика через спутник снизится примерно на 80%, тогда как стоимость месячного обслуживания абонента составляет 1,5 тыс. рублей.

"Цена и качество - одни из важнейших факторов, так как финансовая нагрузка на семьи, тут проживающие, значительно выше, чем в центральной Якутии или Центральной России. Это стоимость топлива, продуктов, услуг, логистика и прочее", - отметил Кудряшов.

Ранее проект был представлен на совместной площадке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и проектного офиса развития Арктики в качестве инициативы. Также развитие телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных населенных пунктах рассматривал в ноябре проектный офис по улучшению инвестиционного климата республики при председателе правительства региона.

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