Ученые нашли следы одного из старейших русских поселений на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Археологи впервые исследовали Хантайское зимовье в Красноярском крае, которое является одним из старейших русских поселений на полуострове Таймыр. Об этом ТАСС рассказал директор "Красноярской геоархеологии" Данил Лысенко.

Таймыр с точки зрения археологии представляет собой белое пятно, его территория не изучалась несколько десятилетий после завершения работы известного советского археолога Леонида Хлобыстина в 60-70 годы прошлого столетия. Последние годы археологи вновь возвращаются на север Красноярского края.

"Из новых открытий - были проведены работы на Хантайском зимовье. Впервые получены [археологические] данные об одном из старейших зимовий севера, которое можно назвать столицей арктической зоны - через него осуществлялось снабжение всех зимовий распложенных на Енисейском заливе, на берегу Северного Ледовитого океана. Зимовье расположено на северо-западном побережье Таймыра", - сказал Лысенко.

Как рассказал ТАСС участник исследований зимовья Николай Степанов, в письменных источниках зимовье упоминается с 1626 года, оно чуть младше Енисейска - старейшего города в Восточной Сибири. Согласно источникам оно находилось в устье реки Хантайка, но в реальность его следы были обнаружены в 15 км по течению Енисея в так называемом Хантайском урочище.

"Был заложен шурф и на сегодняшний день можно говорить, что выявлены культурные слои, датируемые, как минимум, XVIII веком и далее вплоть до середины ХХ века", - сказал Степанов.

Лысенко добавил, что исследования проводились на периферии предполагаемой территории зимовья. Обнаруженные находки свидетельствуют об активном занятии его населения пушным промыслом. "Найдены всевозможные деревянные изделия, связанные с ловушками, наконечники стрел. Есть элементы керамики, гвозди и достаточно редкие вещи, такие как бутылки из-под сельтерской воды XIX века", - отметил он.