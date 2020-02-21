Программу поддержки производства сахарной свеклы впервые запустят в КЧР в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Программа поддержки производителей сахарной свеклы впервые начнет работать в Карачаево-Черкесии весной 2020 года. Первые субсидии производители получат в марте, сообщили ТАСС в пятницу в республиканском Минсельхозе.

"Общий объем средств, выделенных на субсидирование производителей в 2020 году, составит 25 млн рублей. Субсидии будут распределены в марте 2020 года, программа господдержки производства сахарной свеклы реализуется в Карачаево-Черкесской республике впервые", - пояснили в министерстве.

Посевная площадь сахарной свеклы в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году составила 4,3 тыс. га. По данным министерства, это производство является высокозатратным и трудоемким, стабильная господдержка позволит увеличить посевы и объем выращиваемой сахарной свеклы.

Целью программы поддержки производства сахарной свеклы в республике, в частности, является увеличение количества сырья, поставляемого на республиканский сахарный завод, который нарастил производственные мощности после проведения модернизации.