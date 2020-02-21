В Ингушетии для развития событийного и спортивного туризма проведут игровой турнир

МАГАС, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии проведет в горном районе региона на курорте "Армхи" игровой турнир по популярной мобильной онлайн-игре PUBG Mobile. Соревнование проводится для развития событийного и спортивного туризма в республике, рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета Жанетта Гулиева.

"В последний день зимы мы проведем игровой турнир по онлайн-игре PUBG Mobile, которая была разработана совсем недавно, но уже имеет свою армию поклонников. Турнир нами проводится для развития как событийного туризма в регионе, ориентированного именно на молодежь, так и спортивного, чтобы увеличить въездной поток в регион. Мы хотим показать, что горный район Ингушетии и курорт "Армхи" подходят не только для тихого и спокойного отдыха, но это также место, где молодежь может активно, с пользой и интересом провести свое время", - сказала Гулиева.

По ее словам, турнир будет иметь также призовой фонд для поощрения победителей. "Победитель турнира, а это команда из четырех человек, получит 30 тыс. рублей, команда, занявшая второе место, - 20 тыс. рублей, соответственно, бронзовые призеры заработают 10 тыс. Участвовать в турнире смогут не только жители региона, но и из других субъектов, а также туристы, которые в этот день будут находиться в республике. Если турнир соберет большое количество желающих участвовать в нем, мы сделаем его проведение регулярным, и расширяя границы, будем активно привлекать молодежь из регионов Северо-Кавказского федерального округа, сделав его тем самым окружным", - добавила собеседница агентства.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.