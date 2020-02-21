В Дагестане планируют отремонтировать почти на 40 автодорог больше в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" планируют реконструкцию и ремонт 150 объектов, что почти на 40 объектов больше по сравнению с прошлым годом. Объем финансирования нацпроекта в республике в этом году превысит 1,5 млрд рублей, сообщил в пятницу глава правительства региона Артем Здунов на своей странице в соцсети Instagram.

"Сегодня принял участие во всероссийском селекторном совещании под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина по вопросам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". <…> Что касается 2020 года, объем финансирования составляет чуть более 1,5 млрд рублей. В рамках национального проекта планируется реконструкция и ремонт 150 объектов", - написал он.

В нормативное состояние приведут автодороги и улично-дорожные сети общей протяженностью 85,3 км, в том числе по Махачкалинской городской агломерации - 57,2 км, по региональным автодорогам - 28,1 км. В Махачкале - это 85 улиц и три пригородные магистрали. "Кроме того, на 67 улицах будут размещены объекты организации дорожного движения. Завершение работ запланировано к концу четвертого квартала", - уточнил Здунов.

Он отметил, что в 2019 году в Дагестане на работы по нацпроекту было направлено также более 1,5 млрд рублей. "На эти средства отремонтировано 111 объектов. По всем ним работы завершены в срок. Целевые показатели достигнуты полностью, кассовое исполнение - 100%", - сообщил Здунов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.