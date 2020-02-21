Многодетная семья из Липецка после просьбы президенту о мастерской придумала второй проект

ТАСС, 21 февраля. Столярную мастерскую для многодетной семьи Ефановых из села Крутые Хутора Липецкой области, о которой попросили президента России Владимира Путина, построят к 1 июня - Дню защиты детей. В свою очередь, Ефановы решили подготовить подарок своему селу и построить детскую площадку "Веселый дворик", рассказали они ТАСС.

Семья Сергея и Валентины Ефановых придумала проект обучения воспитанников детских домов и интернатов столярному делу. С просьбой поддержать проект к Путину, который находился с рабочей поездкой в Липецкой области, обратилась ученица 11 класса, победитель конкурса социальных проектов Софья Ефанова (дочь Сергея и Валентины). Она рассказала, что ее семье хотелось бы иметь помещение под мастерскую, чтобы как можно больше детей могли учиться столярному делу.

"Отдельная столярная мастерская, которую после обращения к президенту начали строить в нашем дворе, начнет работу 1 июня, в День защиты детей. Она будет светлая, с большим залом для занятий. Ее площадь около 200 кв. м. А мы в ответ к 1 июня реализуем свой проект "Веселый дворик" - детскую площадку для всех детей села Крутые Хутора. Нам выделили участок, мы завезли материал, весной приступим к работам по строительству", - сказал глава семьи Сергей Ефанов.

Семья Ефановых воспитывает 20 детей, из них 12 - приемные, четверо старших сейчас служат в армии. По словам Сергея Ефанова, по выходным у них дома собираются много мальчишек и девчонок из окрестных домов-интернатов, а он учит их держать инструменты и делать деревянные шкатулки и кухонные принадлежности. Также семья придумала проект "Маленькие домики от большой семьи": вместе с наставником ребята делают скворечники и дарят их школам, детсадам, интернатам.