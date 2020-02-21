Кавказская ассоциации книгоиздателей создана в СКФО для популяризации регионов округа

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Книгоиздатели четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) организовали Кавказскую ассоциацию книгоиздателей, в рамках которой планируется издание материалов о республиках Северного Кавказа, в том числе краеведческих путеводителей, брошюр о традициях и обычаях народов. Об этом ТАСС в пятницу рассказал историк, краевед, руководитель частного книжного издательства в Кабардино-Балкарии (КБР), один из учредителей ассоциации Виктор Котляров.

"В Нальчике на базе издательства Марии и Виктора Котляровых состоялось учредительное собрание книгоиздателей Северного Кавказа, на котором принято решение о создании Кавказской ассоциации книгоиздателей. В нее вошли Чечня, КБР, Дагестан и Северная Осетия. Ассоциация ставит своей целью создание единого культурного пространства Кавказа. Это предложение было поддержано директором чеченского издательства "Серло" Анзором Матаевым, руководителями дагестанских издательств Маратом Гаджиевым, Рабаданом Магомедовым, Хадижат Кураховой, Саидом Ниналовым, владикавказского издательства "ИР" Казбеком Таутиевым и Тамерланом Теховым", - рассказал собеседник агентства.

По итогам встречи в Нальчике решено реализовать проекты по привлекательному представлению территорий СКФО с точки зрения туризма и национальной культуры. "В частности, планируется издание серии краеведческих путеводителей, рассказывающих обо всех республиках Северного Кавказа, многотиражных брошюр "Традиции и обычаи народов Кавказа", общего фотоальбома, посвященного кавказским республикам, серии иллюстрированных книг "Дореволюционные города Северного Кавказа", - рассказал Котляров.

Ассоциация также планирует уделить особое внимание функционированию осенней книжной ярмарки "Тарки-Тау" в Махачкале. "Попробуем привлечь к ней внимание федерального центра. Планируем приобрести агитационный микроавтобус, который колесил бы по Северному Кавказу с образцами полиграфии Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа", - рассказал собеседник агентства.

Котляров подчеркнул, что организация открыта для вступления представителей всех регионов СКФО. Кроме того, члены ассоциации планируют наладить сотрудничество с Южной Осетией, Абхазией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. "Издатели в КБР уже делали проекты с Абхазией и Грузией. Думаю, что мы найдем общие точки соприкосновения для того, чтобы жители РФ могли познакомиться с культурой народов Кавказа", - пояснил он.