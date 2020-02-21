На Ставрополье комплексы фотофиксации с начала года помогли выявить 127 тыс. нарушений

ПЯТИГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Комплексы автоматизированной фото-видеофиксации (ФВФ) помогли выявить более 127 тыс. нарушений правил дорожного движения на Ставрополье с начала года. Сумма штрафов составила свыше 77 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"С начала 2020 года с помощью комплексов автоматизированной фото-видеофиксации было вынесено более 127 тыс. постановлений. Статистику работы специальных технических средств подвел Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за начало 2020 года сумма вынесенных водителям штрафов превысила 77 млн рублей. Нарушители уже оплатили более 60 тыс. постановлений на сумму свыше 19 млн рублей.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что ФВФ в крае устанавливают с конца 2018 года. "Корректное сравнение с аналогичным периодом прошлого года дать не получится, потому что как раз в первые месяцы 2019 года налаживали их работу, не все комплексы еще были задействованы", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего за 2019 год было вынесено более 976 тыс. постановлений на сумму свыше 585 млн рублей.

"Назначение комплексов автоматизированной фото-видеофиксации в том, чтобы снизить аварийность на дорогах Ставропольского края. С этой задачей они успешно справляются. Во многом добиться такого результата позволяет эффект "привыкания". Водители, получившие один или несколько штрафов, впредь стараются соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

В настоящий момент на Ставрополье функционирует 75 региональных и 55 федеральных комплексов ФВФ. Уже к 2024 году в рамках реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ставропольского края" количество камер планируется увеличить еще на 211 штук.