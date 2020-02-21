Объем предоставленных услуг в сфере туризма в КБР вырос почти на 60%

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма в Кабардино-Балкарии за 2019 год достиг 5,5 млрд рублей, рост составил почти 60%, сообщил в пятницу и.о. министра курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков на годовой итоговой коллегии министерства.

"Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма за 2019 год в КБР составляет порядка 5,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 58,4%. По налогам мы пока не имеем точной цифры, но в 2018 году налоговики собрали 488 млн рублей, что превышало предыдущий показатель почти на 20%", - сказал он.

По его словам, одним из основных факторов роста показателей деятельности туристской отрасли республики является увеличение туристического потока на горнолыжном курорте "Приэльбрусье". По итогам 2019 года поток отдыхающих в Приэльбрусье составил 451,6 тыс. человек, что на 15% превышает показатели 2018 года. "Этот показатель достигнут благодаря положительным изменениям, произошедшим на предприятиях АО "Курорт Эльбрус" и АО "Эльбрустурист" и усилиям, которые приложили для выравнивания сезонности в этом регионе: запущены несколько маршрутов, идет активная работа с туроператорами для того чтобы в летний период мы завозили в этот регион как можно больше отдыхающих", - добавил он.

В настоящее время курорт располагает обширной инфраструктурой: более 90 коллективных средств размещения с общим коечным фондом порядка 6 тыс. мест, 11 подъемников, в том числе три современные канатные дороги, 18 горнолыжных трасс различной категории сложности общей протяженностью 35 км.

В КБР в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. За прошлый год Кабардино-Балкарию посетили 602 тыс. отдыхающих, что на 9% больше чем в 2018 году. Увеличилось количество иностранных гостей - 24 тыс., по сравнению с предыдущим годом рост составил 28%.