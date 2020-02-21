20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем предоставленных услуг в сфере туризма в КБР вырос почти на 60%

Одним из основных факторов роста показателей деятельности туристской отрасли республики является увеличение туристического потока на горнолыжном курорте "Приэльбрусье"
И. о. министра курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков (справа) Асият Гериева/ТАСС
Описание
И. о. министра курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков (справа)
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма в Кабардино-Балкарии за 2019 год достиг 5,5 млрд рублей, рост составил почти 60%, сообщил в пятницу и.о. министра курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков на годовой итоговой коллегии министерства.

"Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма за 2019 год в КБР составляет порядка 5,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 58,4%. По налогам мы пока не имеем точной цифры, но в 2018 году налоговики собрали 488 млн рублей, что превышало предыдущий показатель почти на 20%", - сказал он.

По его словам, одним из основных факторов роста показателей деятельности туристской отрасли республики является увеличение туристического потока на горнолыжном курорте "Приэльбрусье". По итогам 2019 года поток отдыхающих в Приэльбрусье составил 451,6 тыс. человек, что на 15% превышает показатели 2018 года. "Этот показатель достигнут благодаря положительным изменениям, произошедшим на предприятиях АО "Курорт Эльбрус" и АО "Эльбрустурист" и усилиям, которые приложили для выравнивания сезонности в этом регионе: запущены несколько маршрутов, идет активная работа с туроператорами для того чтобы в летний период мы завозили в этот регион как можно больше отдыхающих", - добавил он.

В настоящее время курорт располагает обширной инфраструктурой: более 90 коллективных средств размещения с общим коечным фондом порядка 6 тыс. мест, 11 подъемников, в том числе три современные канатные дороги, 18 горнолыжных трасс различной категории сложности общей протяженностью 35 км.

В КБР в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. За прошлый год Кабардино-Балкарию посетили 602 тыс. отдыхающих, что на 9% больше чем в 2018 году. Увеличилось количество иностранных гостей - 24 тыс., по сравнению с предыдущим годом рост составил 28%.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Знак "Образцовая семья" будут давать в Карачаево-Черкесии прожившим в браке 50 и более лет
Решение о награждении семьи знаком отличия будет принимать глава республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС