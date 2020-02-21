Знак "Образцовая семья" будут давать в Карачаево-Черкесии прожившим в браке 50 и более лет

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Парламентарии Карачаево-Черкесии в пятницу утвердили учреждение в республике нового почетного знака "Образцовая семья". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народного собрания (парламента) региона.

"Депутатский корпус КЧР принял законопроект об учреждении знака "Образцовая семья". Знаком "Образцовая семья" могут быть награждены граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Карачаево-Черкесии и непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет", - говорится в сообщении.

Знаком будут награждать семьи, достойные быть примером для молодого поколения. "Мы уверены, что этот знак станет хорошей формой поощрения граждан к созданию крепкой семьи <…> Сегодня важно, чтобы молодое поколение приняло наши исконные ценности, такие как крепкая семья, крепкая связь поколений, уважение к старшим и забота о детях, радость материнства и отцовства", - цитирует пресс-служба вице-спикера Народного собрания Муссу Экзекова, инициировавшего учреждение почетного знака.

Представление к награждению семей может вносить республиканский парламент или правительство региона. Решение о награждении семьи знаком отличия будет принимать глава республики.