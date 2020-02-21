Строительство 10 детских садов начнут на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края начнут строительство 10 новых детских садов в регионе в рамках национального проекта "Демография" в 2020 году. Открыть их планируется в 2021 году, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"В рамках национального проекта "Демография" в 2020 году планируется завершить строительство 12 детских садов на 1955 мест и начать строительство 10 детских садов на 1365 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году", - сказал он.

Строительство новых детских садов позволяет повысить доступность и качество дошкольного образования в регионе, пояснил министр. В регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей от трех лет, однако остается потребность в местах для детей более раннего возраста. В новых детских садах предусмотрено создание отдельных ясельных групп.

В 2019 году в рамках национального проекта в крае построили пять детских садов и начали строительство 12 учреждений. В общей сложности в 2019-2021 годах на строительство дошкольных образовательных учреждений в регионе направят более 4,4 млрд рублей.