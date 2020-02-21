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Ведущую к альпинистскому лагерю "Безенги" дорогу в КБР реконструируют в 2020 году

В течение года специалисты планируют отремонтировать 7,7 км трассы

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют завершить реконструкцию автомобильной дороги, ведущей к альпинистскому лагерю "Безенги" в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Общая протяженность автодороги - 12,3 км, данная дорога была разделена на два участка - в 2019 году было отремонтировано 4,6 км, в 2020-м планируется отремонтировать 7,7 км. Завершить реконструкцию участка км 4+625 - км 12+300 автомобильной дороги Бабугент - Безенги планируется в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что автомобильная дорога Бабугент - Безенги расположена в Черекском районе КБР и пролегает по пересеченной местности Черекского ущелья.

"Автомобильная дорога является дорогой регионального значения, это значимый объект инфраструктуры, так как связывает села Безенги и Карасу с районным центром с. п. Кашхатау и столицей республики, городом Нальчик, посредством выхода на федеральную дорогу Урвань - Уштулу. Также данная автодорога является подъездом к объектам туристической инфраструктуры, таким как альплагерь "Безенги", - рассказали в министерстве.

В ходе реконструкции запланированы работы по устройству земляного полотна, кюветов, нанесения асфальтобетонного покрытия. Кроме того, будут обустроены низовые и верховые подпорные стенки, круглые гофрированные водопропускные трубы, водопады. Также планируется установка дорожных знаков и нанесение разметки.

"Безенги" - одна из лучших в России альпинистских учебно-спортивных баз. Здесь проходят чемпионаты по различным дисциплинам альпинизма. Спортсменов привлекает в район близость Безенгийской стены (13-километровый горный массив - наиболее высокий участок Главного Кавказского хребта), а также шесть из восьми "пятитысячников" Кавказа: Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Мижирги (5025 м), Шхара (5182 м), пик Пушкина (5100 м) и Джангитау (5058 м). Федерация альпинизма России в 2007 году возродила в лагере курсы для повышения квалификации альпинистов.

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