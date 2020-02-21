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75-летие Победы

Военные и кадеты провели парад для 101-летнего ветерана на Ставрополье

Также ему вручили знак "Почетного гражданина Ставропольского края" и юбилейную медаль к 75-летию Победы

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие и воспитанники кадетского училища организовали торжественный парад для ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Андрея Титенко на Ставрополье. Парад прошел в городе Изобильный у дома ветерана, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"В торжественном параде у дома героя приняли участие военнослужащие 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, местной воинской части, воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

В пятницу глава Ставрополья Владимир Владимиров вручил 101-летнему Андрею Лаврентьевичу знак "Почетного гражданина Ставропольского края" и юбилейную медаль к 75-летию Победы. "Вы - гордость Ставрополья, и для меня огромная честь выразить вам благодарность за все, что вы сделали для нашей Родины", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Звание почетного гражданина Ставропольского края ветерану было присвоено депутатами краевого парламента в январе 2020 года.

Андрей Титенко ушел на фронт в 1941 году, был дважды ранен. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" было присвоено ему за бой у опорного вражеского пункта Прейсиш-Тирау в марте 1945 года.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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