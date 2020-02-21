Военные и кадеты провели парад для 101-летнего ветерана на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие и воспитанники кадетского училища организовали торжественный парад для ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Андрея Титенко на Ставрополье. Парад прошел в городе Изобильный у дома ветерана, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"В торжественном параде у дома героя приняли участие военнослужащие 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, местной воинской части, воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

В пятницу глава Ставрополья Владимир Владимиров вручил 101-летнему Андрею Лаврентьевичу знак "Почетного гражданина Ставропольского края" и юбилейную медаль к 75-летию Победы. "Вы - гордость Ставрополья, и для меня огромная честь выразить вам благодарность за все, что вы сделали для нашей Родины", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Звание почетного гражданина Ставропольского края ветерану было присвоено депутатами краевого парламента в январе 2020 года.

Андрей Титенко ушел на фронт в 1941 году, был дважды ранен. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" было присвоено ему за бой у опорного вражеского пункта Прейсиш-Тирау в марте 1945 года.