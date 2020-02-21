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В Ингушетии создадут план-карту по развитию сельского хозяйства для перезагрузки отрасли

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что развитие сельского хозяйства и туризма сможет вывести бюджет республики в профицит

МАГАС, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены разработать в марте план-карту развития сельского хозяйства для перезагрузки сектора. Глава республики дал поручение региональному Минсельхозу совместно с управлением Россельхознадзора по Ингушетии до 15 марта проанализировать благоприятные для выращивания в регионе культуры для составления карты, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"У нас в Малгобекском районе земли склонны к засухе, и необходима качественная мелиорация, в предгорном селе Галашки Сунженского района есть поля, которые практически не нуждаются в поливе. Где-то хорошо выращивать пшеницу, кукурузу, где-то - овощи, фрукты. Все эти нюансы учтите и составьте до начала посева в марте план-карту, как мы будем развивать сельское хозяйство. Нужна полная перезагрузка сектора", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщается, Калиматов рассчитывает, что развитие сельского хозяйства и туризма сможет вывести бюджет республики в профицит и является основной сферой достижения лучших показателей социально-экономического развития региона.

"Сельское хозяйство и туризм - два локомотива, которые способны "вытолкнуть" бюджет Ингушетии в профицит, решить проблемы, от которых люди уже устали. На данный момент мы делаем ставку на них. Мы приведем в порядок ситуацию с землей", - цитирует также пресс-служба Калиматова.

Как сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков, в Ингушетии из-за засушливого лета каждые два года страдают посевы. "В 2015 году, 2017 году в регионе был введен жим ЧС из-за засухи, также некоторые сельхозтоваропроизводители пострадали и в 2019 году", - сказал он.

Засушливая погода, установившаяся в осенне-зимний период 2018 года и летом 2019 года, привела к низким сельскохозяйственным показателям. В шести муниципальных образованиях, Малгобекском, Сунженском, Назрановском районах и городах Малгобек, Карабулак и Сунжа, вводился режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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