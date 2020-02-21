20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Агитпоезд "Эшелон Победы" запустят по городам Мурманской области в мае

Он будет состоять из 14 вагонов

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Агитпоезд в рамках акции "Эшелон Победы" пройдет по городам Мурманской области и прибудет в Мурманск 8 мая, в канун празднования 75-летия Победы. Об этом сообщил начальник военно-политического управления Северного флота Геннадий Прохоров в пятницу на заседании оргкомитета по празднованию юбилея Победы в правительстве Мурманской области.

"Эшелон будет состоять из 14 вагонов и с 3 по 8 мая пройдет по девяти городам и населенным пунктам Архангельской и Мурманской областей. В Мурманской области это города: Кандалакша, Полярные Зори, Ковдор, Заполярный и Никель. Завершение акции состоится 8 мая в Мурманске", - рассказал Прохоров.

По его словам, в составе "Эшелона Победы" будет четыре платформы с образцами вооружения и военной техники, платформа-сцена для выступления концертной бригады Ансамбля песни и пляски Северного флота, медицинская платформа, четыре багажных вагона с историческими выставками инженерных войск, войск связи, поисковых отрядов флота, интерактивными экспонатами музея Северного флота, вагон "Военторга".

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске состоится парад военной техники и воздушный парад. Это будет второй в новейшей истории воздушный парад в Мурманске, но с обновленным составом летательных аппаратов. Всего более 16 самолетов и вертолетов пролетят над мемориальным комплексом "Защитникам Заполярья" в диапазоне высот от 200 до 600 м, уточнили в пресс-службе Северного флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что военное ведомство в рамках патриотической акции "Эшелоны Победы" запустит пять агитпоездов в честь 75-летия Победы, один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Нацпроект позволит вдвое увеличить скорость интернета в сельских школах Карачаево-Черкесии
Работу по подключению всех школ республики к высокоскоростному интернету планируется провести до конца 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС