Агитпоезд "Эшелон Победы" запустят по городам Мурманской области в мае

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Агитпоезд в рамках акции "Эшелон Победы" пройдет по городам Мурманской области и прибудет в Мурманск 8 мая, в канун празднования 75-летия Победы. Об этом сообщил начальник военно-политического управления Северного флота Геннадий Прохоров в пятницу на заседании оргкомитета по празднованию юбилея Победы в правительстве Мурманской области.

"Эшелон будет состоять из 14 вагонов и с 3 по 8 мая пройдет по девяти городам и населенным пунктам Архангельской и Мурманской областей. В Мурманской области это города: Кандалакша, Полярные Зори, Ковдор, Заполярный и Никель. Завершение акции состоится 8 мая в Мурманске", - рассказал Прохоров.

По его словам, в составе "Эшелона Победы" будет четыре платформы с образцами вооружения и военной техники, платформа-сцена для выступления концертной бригады Ансамбля песни и пляски Северного флота, медицинская платформа, четыре багажных вагона с историческими выставками инженерных войск, войск связи, поисковых отрядов флота, интерактивными экспонатами музея Северного флота, вагон "Военторга".

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске состоится парад военной техники и воздушный парад. Это будет второй в новейшей истории воздушный парад в Мурманске, но с обновленным составом летательных аппаратов. Всего более 16 самолетов и вертолетов пролетят над мемориальным комплексом "Защитникам Заполярья" в диапазоне высот от 200 до 600 м, уточнили в пресс-службе Северного флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что военное ведомство в рамках патриотической акции "Эшелоны Победы" запустит пять агитпоездов в честь 75-летия Победы, один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии.