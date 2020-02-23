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В Железноводск на фестиваль музыки приедут участники со всего Северного Кавказа

Мероприятие соберет мастеров игры на национальных инструментах

ПЯТИГОРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Фестиваль инструментальной музыки "Гармошка" соберет в марте в Железноводске Ставропольского края мастеров игры на национальных инструментах со всего Северного Кавказа. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Накануне международного женского дня в городе-курорте откроется V фестиваль инструментальной музыки "Гармошка". В фестивале примут участие знаменитые мастера игры на национальных инструментах со всего Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на мероприятии пройдет награждение лауреатов общекавказского фестиваля "Гармошка" премией, учрежденной музыкальным северокавказским телеканалом АСВ. Фестиваль пройдет на сцене Железноводска уже во второй раз. Его главная цель - объединить народы Кавказа, сохранить богатство культуры, самобытность.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что фестиваль пройдет 7 марта. "На фестиваль приедут около 100 участников. Специальными гостями гала-концерта музыкального форума станут звезды кавказской музыкальной сцены - Амина Сташ, группа "Сила звука", ансамбль "Млада" и Бетал Иванов", - сказал собеседник агентства.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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