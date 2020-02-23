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Мусоросортировочный завод в дагестанском селе Ботлих запустят в первом квартале 2020 года

Как ожидается, завод будет обрабатывать до 30 тыс. тонн твердых бытовых отходов ежегодно

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Мусоросортировочный завод в селении Ботлих Республики Дагестан, построенный Минобороны РФ, начнет работу в первом квартале 2020 года и будет обслуживать четыре района республики, сообщил ТАСС в пятницу глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.

"В Ботлихе закончили строительство мусоросортировочного завода, идут пуско-наладочные работы, они почти завершены. Буквально в этом квартале будет официальное открытие - рассчитываем, что в марте. <...> Завод будет обслуживать не только Ботлихский, но и три соседних района. Он строится за счет средств Минобороны РФ, будет передан в муниципальную собственность", - сказал Патухлаев.

Планируется, что завод будет обрабатывать до 30 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. Кроме того, по словам главы района, в первом квартале 2020 года в Ботлихе планируется полностью завершить реконструкцию очистных сооружений.

В январе 2019 года министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщал, что в течение двух лет в республике планируется построить восемь мусоросортировочных комплексов. По его словам, средства на строительство семи из них будут привлечены из федерального бюджета в рамках участия республики в национальном проекте "Экология" по федеральным программам "Чистая страна" и "Обработка твердых коммунальных отходов", еще один - в Ботлихе - построит Минобороны РФ.

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