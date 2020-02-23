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В Ингушетии отметили День защитника Отечества турниром по боевому самбо

Участники получили кубки, медали, телефоны и компьютеры

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии организовали турнир по боевому самбо во дворце спорта им. Берда Евлоева в честь празднования Дня защитника Отчества. В соревнованиях приняли участие команды от МВД республики, Пограничного управления ФСБ по региону, а также местные спортсмены, рассказала ТАСС начальник отдела Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Мадина Барахоева.

"Участниками сегодняшнего турнира по боевому самбо стали три команды: спортсмены, представляющие МВД Ингушетии, пограничное Управление ФСБ России по региону и федерацию самбо республики. В каждой команде было по семь человек, которые состязались в разных весовых категориях. Все они получили ценные призы, это компьютеры, телефоны и планшетные компьютеры, а также кубки и медали", - сказала Барахоева.

По ее словам, турнир был организован Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации и Минспортом Ингушетии. Призы и подарки спонсировали Национальный фонд развития республики и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

"Важно популяризировать этот праздник, не просто как развлечение и мероприятия, а именно для понимания молодежью важности патриотизма, защиты отечества, понимания исторических событий. Молодежь нужно увлекать таким образом, ведь спорт дает воспитание молодежи, что нужно бороться, побеждать, и никогда не сдаваться, и проигравших сегодня не было. Этот турнир - дополнительное духовно-нравственное патриотическое воспитание молодых людей", - добавила собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, первое место на пьедестале почета заняла команда МВД по республике, второе место у команды федерации самбо Ингушетии, а тройку призеров замкнула команда пограничного Управления ФСБ России по региону.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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