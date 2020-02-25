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75-летие Победы

"Эшелон Победы" с танком Т-34 и "Катюшей" проедет по городам Юга России

Акция стартует 21 апреля в Батайске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный состав "Эшелон Победы" с переоборудованными под военно-исторический музей вагонами стартует 21 апреля в Батайске Ростовской области и проедет по городам Юга России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В войсках Южного военного округа приступили к подготовке вагонов железнодорожного состава акции "Эшелон Победы" в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 21 апреля, откуда будет дан старт акции. "Эшелон Победы" проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов РФ и узловых железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в четырех багажных вагонах будут установлены экспозиции "Оборона Севастополя", "Битва за Кавказ", "Современная армия", "Сталинградская битва", в двух крытых вагонах-теплушках будут представлены тематические экспозиции, посвященные военным медикам и подразделениям "Смерш".

Ряд открытых платформ "Эшелона Победы" будет выполнять функцию музея под открытым небом, на котором разместят знаменитую военную технику. "На шести открытых платформах планируется установить образцы техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, включая танк Т-34-85, ИС-3, реактивную систему БМ-13 "Катюша", артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитную пушку АЗП-39", - уточнили в пресс-службе.

Акция пройдет более чем в 20 населенных пунктах. На местах остановок "Эшелона Победы" будут организованы экскурсии по экспозициям поезда, концерты местных художественных коллективов и пункты записи на службу по контракту. Акция завершится 8 мая на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону торжественной встречей состава.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
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