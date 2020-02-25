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Проект реабилитации молодых инвалидов на Камчатке поддержат из Фонда президентских грантов

На реализацию идеи будет выделено около 500 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля, /ТАСС/. Проект "Я не один", ориентированный на комплексную реабилитацию и поддержку молодых инвалидов, стал одним из восьми камчатских победителей первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. На реализацию идеи некоммерческой организации (НКО) будет выделено около 500 тыс. рублей, сообщила во вторник ТАСС начальник отдела по работе с общественными, религиозными объединениями и НКО Агентства по внутренней политики Камчатского края Светлана Артеменко.

По итогам первого в 2020 году конкурса некоммерческие организации из всех 85 регионов страны получат более 4 млрд рублей на реализацию своих социально значимых проектов. Лучшими идеями камчатских НКО по итогам конкурса были признаны восемь проектов, среди которых создание центра помощи семьям с особенными детьми, развитие системы бесплатной юридической помощи жителям полуострова, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проведение малых Олимпийских игр для дошкольников, комплексная реабилитация и поддержка молодых инвалидов и некоторые другие.

"Один из проектов-победителей направлен на создание условий для преодоления социальной изолированности и дефицита общения у молодых инвалидов Камчатки в возрасте от 17 до 25 лет. Планируется, что на базе духовно-просветительского центра в Петропавловске-Камчатском появится группа дневного пребывания, в которой для людей с ограниченными возможностями здоровья будут проводиться досуговые мероприятия, курсы реабилитационного массажа, организованы беседы, дискуссии, лекции и тренинги под руководством психолога проекта", - рассказала Артеменко.

Она добавила, что с каждым годом уровень заявок от камчатских НКО на конкурс только растет. Осенью 2019 года за финансовой поддержкой своих идей обращались 14 некоммерческих организаций края, и больше половины из них стали победителями конкурса, которые получат почти 14 млн рублей на реализацию проектов. Кроме того, Агентство по внутренней политики Камчатского края ежегодно проводит обучающие семинары и консультации для всех желающих принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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