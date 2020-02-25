Проекты из Хабаровского края получат президентские гранты на 22 млн рублей

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) из Хабаровского края получат более 22 млн рублей президентских грантов на реализацию своих проектов. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В Фонде президентских грантов подвели итоги первого конкурса 2020 года по выделению средств на проекты по развитию гражданского общества. В числе победителей - 15 некоммерческих организаций из Хабаровского края <...> Общая сумма средств, которая будет направлена на реализацию инициатив НКО, составит более 22 млн рублей", - говорится в сообщении

В регионе будут реализованы инициативы, направленные на развитие науки, культуры и творчества, социальную поддержку и защиту граждан, охрану окружающей среды. Также среди поддержанных фондом проектов пять направлены на сохранение исторической памяти. Это связано с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Так, почти 3 млн рублей получат организаторы Межрегионального военно-исторического фестиваля "ДВ Форпост", который станет первым в России мероприятием, посвященным Дальневосточной Победе, а именно 75-летию со Дня окончания Второй мировой войны. Самым ярким событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция "Фуюаньский десант", которая расскажет об освобождении советскими войсками города Фуюань в ходе Маньчжурской операции.

Для продвижения знаний по истории Дальнего Востока будет издана научно-популярная книга "И. П. Барсуков - историк российского Дальнего Востока". На эти цели будет выделено около 500 тыс. рублей. Презентация издания состоится в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке. На основе материалов книги запланировано проведение интеллектуальных квестов и онлайн-викторин. Тираж книги, а это 1 тыс. экземпляров, будет безвозмездно передан в библиотеки.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.