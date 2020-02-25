В Воронежской области более 15 тыс. жителей остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. В ночь на вторник без электроэнергии остались порядка 15 тыс. человек в Воронежской области. Причиной отключения электричества стали обрывы линий электропередачи из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью филиала "Россети центр Воронежэнерго" Наталья Пирогова.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными осадками в виде мокрого снега и ветром, произошли отключения в сетях 6-10 кВ из-за налипания снега на проводах и деревьях. Это привело к нарушению электроснабжения ряда потребителей на территории Воронежской области. Ночью максимальное количество отключенных потребителей составляло порядка 15 тыс. человек. Но сейчас это число снижается, потому что идут аварийно-восстановительные работы", - сказала Пирогова.

По ее словам, в наибольшей степени отключения электричества коснулись Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов. Для подачи энергоснабжения на социально значимые объекты задействовали восемь резервных источников электроснабжения.

"В филиале "Россети центр Воронежэнерго" введен особый режим работы, на восстановлении электроэнергии для жителей девяти районов работают 120 человек в составе 37 аварийных бригад, привлечено 40 единиц специальной автотехники", - говорится в сообщении компании.

В случае ухудшения ситуации руководители "Воронежэнерго" могут привлечь более 200 бригад, в которых могут работать 900 человек и почти 350 единиц техники, а также задействовать 60 резервных источников электроснабжения.

В Воронежской области с вечера 24 февраля идут снегопады, местами с дождем, ветер усилился до 15-20 м/с.