Дайверы совместно с РГО в Приморье проведут две экспедиции к затонувшим судам

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Приморские дайверы совместно с краевым отделением Русского географического общества (РГО) летом 2020 года совершат две подводные экспедиции к затонувшим в 1906 году судам "Варягин" и "Князь Горчаков". Как рассказал ТАСС председатель краевого отделения РГО Алексей Буяков, исследователей интересуют как информация о судах, так и грузы, которые могли сохраниться на них.

В 1906 году в Уссурийском заливе, подорвавшись на русской мине, затонул пароход "Варягин". На нем погибли более 200 человек. Проводимые еще в дореволюционные времена попытки поднять на борт его груз успехом не увенчались. По словам Буякова, именно это судно представляет наибольший интерес для исследователей.

"Дело в том, что во всех отчетах и донесениях было указано, что на борту находились 60 тыс. рублей золотом и какой-то "особо ценный груз". В этом году планируется еще раз спуститься к нему и провести тщательный осмотр. Здесь в качестве основного партнера нашего отделения РГО выступает клуб подводного поиска "Восток", - сказал Буяков.

Он добавил, что в декабре 2019 года дайверы уже спускались к "Варягину" для поверхностного осмотра, но основная часть экспедиции будет проходить в 2020 году. Еще одна экспедиция планируется летом к пароходу "Князь Горчаков", который 18 мая 1906 года подорвался на японской мине в районе Русского острова. Пароход затонул, но все члены экипажа и пассажиры были спасены.

"Исследователей интересует, что представлял собой пароход, какой был на нем груз, был ли он застрахован. Конечно, подъем грузов, если это не золото, маловероятен, так как за такое время все, что мог бы перевозить корабль, уже разрушилось. Как правило, это одежда, спиртное, сельхозтовары", - рассказал глава краевого отделения РГО.