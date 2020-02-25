Монтаж систем командного пункта для ракет "Ангара" на Восточном начнется в апреле

25 февраля,ТАСС. Монтаж технологического оборудования и инженерных систем командного пункта стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный начнется в апреле. Сейчас на объекте ведутся работы по возведению третьего этажа, говорится в сообщении Роскосмоса.

"До конца марта 2020 года их [работы на третьем этаже] планируют закончить и уже в апреле выйти на гидроизоляцию стен и передать командный пункт под монтаж технологического оборудования и инженерных систем", - говорится в сообщении. В госкорпорации пояснили, что "уже завершено возведение второго этажа, идут работы на третьем".

Всего на стартовом комплексе ведется строительство 17 объектов. Работы на технологическом блоке кислорода и азота, где в декабре завершился монтаж емкостей, ведется с опережением на два месяца.

Одновременно идет строительство на блоках А, Б и В. "На блоке А полностью сделана подбетонка, на 50% завершена гидроизоляция, а также готов защитный слой бетона. На блок Б поставлено временное тентовое покрытие для удержания тепла (тепляк)", - уточнили в Роскосмосе.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Оно предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.