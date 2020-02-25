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Волонтеры Адыгеи установили памятник на месте стоянки партизанского отряда на Кубани

В ближайшее время также планируется разработать маршрутный лист по местам, связанным с партизанским отрядом имени братьев Игнатовых

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Волонтеры Адыгеи под руководством активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в республике установили памятник на месте стоянки партизанского отряда имени братьев Игнатовых, действовавшего в годы Великой Отечественной войны на Кубани. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе республиканского отделения ОНФ.

"Активисты ОНФ в республике совместно с ребятами из военно-патриотического клуба "Память" нашли место стоянки партизанского отряда имени братьев Игнатовых, который действовал на территории Краснодарского края в годы войны. На месте стоянки установлен памятный обелиск с надписью: "Здесь в 1942-1943 годы располагалась стоянка "имени Евгения Игнатова" - легендарного партизанского отряда имени братьев Игнатовых". Территория вокруг обелиска, где еще сохранились выкопанные партизанами землянки, расчищена от сухих веток", - сказали в пресс-службе.

Осенью прошлого года общественники посетили могилу и место подвига Евгения и Геннадия Игнатовых, нашли место основной базы партизанского отряда, на котором установили памятник. Установить точные координаты места стоянки отряда долго не удавалось, несмотря на тесное взаимодействие с местными краеведами, егерями, сотрудниками музеев. По словам активиста адыгейского отделения ОНФ Ивана Партного, известно было лишь примерное местоположение стоянки - южный склон горы Стрепет, это Северский район Краснодарского края, пояснили в пресс-службе.

"Гора ни на одной из топографических или военных карт указана не была, и найти точку в горной труднодоступной местности помог житель региона, дед которого в годы Великой Отечественной войны был партизаном в отряде, который базировался по соседству с отрядом Игнатовых, и был лично знаком с его командиром Петром Карповичем. После войны он стал художником, и Петр Игнатов попросил его нарисовать для своей книги подробную карту боевого пути партизанского отряда имени братьев Игнатовых. Книга "Братья-Герои", изданная в период с 1945 года по 1947 год, была найдена, и в ней действительно проиллюстрирован весь боевой путь отряда", - рассказали в пресс-службе ОНФ в Адыгее.

В ближайших планах общественников - разработка маршрутного листа по местам, связанным с партизанским отрядом имени братьев Игнатовых, добавили в пресс-службе.

Историки называют отряд уникальным. Командовал им Петр Карпович Игнатов, вместе с которым воевали его жена Елена Ивановна и два сына Евгений и Геннадий. Также в составе отряда были руководители высших учебных заведений, научные работники, инженеры, экономисты. Они разрабатывали новые взрывные конструкции и технологии диверсий для борьбы с врагом. За время своей деятельности отрядом было уничтожено свыше 8 тыс. нацистов. Братья Игнатовы погибли в 1942 году при выполнении боевого задания. Посмертно им было присвоено звание "Герой Советского Союза".

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский край
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